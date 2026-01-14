Jinotega: Policía arresta a sujeto con 22 gramos de crack en su casa

El sujeto Carlos Hernández fue capturando por la Policía Nacional en su casa ubicada en el barrio Linda Vista, de la ciudad de Jinotega, luego de que le encontraron una bolsa plástica conteniendo 22.6 gramos de crack.

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público para ser acusado por el delito de tenencia de drogas.

En otro caso, la ciudadana Élida Fuentes González denunció ante la Policía que fue víctima de un robo con fuerza cometido en su casa en el barrio Carlos Rizo, de la ciudad de Jinotega.

Fuentes González dijo que el delincuente aprovechó que ella dejó sola su casa para entrar por la fuerza y llevarse 4 blusas, 4 pantalones y otras pertenencias, todo valorado en 4 mil córdobas.

