Capturan a joven con 1.2 kilos de crack en El Viejo

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico y al narcomenudeo, al incautar 1 kilo con 242 gramos de crack durante un operativo ejecutado en una vivienda del barrio Bismarck Martínez, en el municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega.

Capturan a sujeto con más de un kilo de crack en El Viejo

En el lugar las autoridades policiales lograron la captura de Brayan Stiven García Poveda, de 22 años, quien es señalado por el delito de tráfico de estupefacientes y ya fue puesto a la orden de las autoridades judiciales competentes para su debido proceso.

Además de la droga, los uniformados ocuparon como evidencias tres motocicletas, una pesa digital, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Con este resultado, la institución del orden reiteró su compromiso de continuar enfrentando con firmeza al crimen organizado para fortalecer la seguridad ciudadana.