Jinotega: motociclista resulta gravemente lesionado al impactar contra vehículo

Un motociclista con identidad de momento desconocida resultó con lesiones de gravedad la noche de ayer sábado, al impactar contra un vehículo en la carretera de Jinotega a San Rafael del Norte.

Motociclista herido en choque en Jinotega

Cazadores de noticias informaron que el conductor circulaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, por lo que al tratar de aventajar otro medio de transporte, invadido el carril contrario del vehículo al que impacto de frente.

Al lugar del accidente acudieron técnicos de emergencia medica de Cruz Blanca los que luego de brindarle atención prehospitalaria en el lugar al lesionado, lo trasladaron al hospital Victoria Mota de la Ciudad de Jinotega.