Capturan al presunto autor de asesinato y robo a una comerciante en Granada

En una rápida respuesta operativa, la Policía Nacional logró la captura de Carlos Villalta, de 24 años, señalado como el presunto autor del violento crimen que acabó con la vida de la comerciante Minar del Carmen Rodríguez Sevilla, de 55 años.

Policía captura a sospechoso del crimen en la Gran Sultana

El suceso, que ha conmocionado a la Gran Sultana, ocurrió la tarde de este domingo 29 de marzo en el domicilio de la víctima, ubicado en el barrio Campo de Aterrizaje.

Las investigaciones policiales determinaron que el móvil del crimen fue el robo con violencia.

Según el informe oficial, Villalta ingresó a la vivienda con la intención de sustraer pertenencias de valor; sin embargo, al ser detectado por la propietaria, procedió a atacarla con un cuchillo, propinándole múltiples heridas mortales para facilitar su huida con los objetos robados.

Gracias al peritaje en la escena y al seguimiento de los peritos de criminalística, el sospechoso fue localizado y puesto bajo custodia en menos de 24 horas.

Al momento de la detención, las autoridades habrían ocupado evidencias que lo vinculan directamente con el asalto y la posterior agresión contra Rodríguez Sevilla.

El detenido ya ha sido puesto a la orden de las autoridades competentes para enfrentar los cargos de femicidio y robo agravado.

Este resultado operativo se enmarca en el fortalecimiento de la vigilancia permanente que la institución mantiene en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso de no dejar impunes actos que atenten contra la vida y la seguridad de las mujeres nicaragüenses.

