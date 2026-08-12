Fuerza Naval encuentra cuerpo de pescador corinteño en El Viejo

Miembros del Distrito Naval Pacífico del Ejército de Nicaragua localizaron el cuerpo sin vida del ciudadano Erlan Adán Moncada Guzmán, de 39 años, durante un operativo de búsqueda en las costas del occidente del país.

Erlan Adán Moncada Guzmán

El hallazgo se registró el lunes, a un kilómetro y medio al norte de la comunidad de Mechapa, jurisdicción del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega.

Para llevar a cabo las labores de rastreo y recuperación de la víctima, la institución castrense desplegó fuerzas y medios navales en la zona costera.

Posteriormente, el cadáver fue entregado a las autoridades correspondientes para las diligencias pertinentes de ley.

Erlan Adán Moncada era un pescador artesanal que habitaba en Corinto, Chinandega.

