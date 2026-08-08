Tres personas fallecieron por diferentes enfermedades en hospital Lenin Fonseca

A causa de diversas dolencias que padecían tres personas murieron en el hospital Antonio Lenin Fonseca, donde permanecieron luchando por sus vidas durante varios días.

Fallecido en hospital

Los fallecidos fueron los capitalinos Josefa Silva Arróliga, de 81 años, quien residía en el barrio Monseñor Lezcano; Elizabeth de los Ángeles Tapia, de 44 años, de Villa Reconciliación, y Jenny Raquel Sequeira Pérez, de 32 años, habitante del barrio Jorge Casaly.

Los cuerpos fueron trasladados a sus respectivas viviendas para ser velados y luego darles cristianas sepulturas.