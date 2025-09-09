Inicia Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH en niños

Con el objetivo de prevenir las complicaciones provocadas por el cáncer a causa del Virus del Papiloma Humano (VPH), el Gobierno de Nicaragua inició este martes la Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH en niños entre las edades de 10 y 14 años.

El VPH es el principal causante de cáncer de pene y próstata, por ello la preocupación del gobierno en prevenir estas enfermedades a tempranas edades.

Una nota de prensa del Ministerio de Salud indica que la meta es aplicar 256,794 dosis en visitas casa a casa, escuelas y en Unidades de Salud.