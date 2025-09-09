type here...
martes, septiembre 9, 2025
Sucesos

Inicia Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH en niños

Por Quique GonCan
Con el objetivo de prevenir las complicaciones provocadas por el cáncer a causa del Virus del Papiloma Humano (VPH), el Gobierno de Nicaragua inició este martes la Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH en niños entre las edades de 10 y 14 años.

El VPH es el principal causante de cáncer de pene y próstata, por ello la preocupación del gobierno en prevenir estas enfermedades a tempranas edades.

Una nota de prensa del Ministerio de Salud indica que la meta es aplicar 256,794 dosis en visitas casa a casa, escuelas y en Unidades de Salud.

