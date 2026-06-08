Infarto cardíaco le arrebata la vida a vigilante en Estelí

El guarda de seguridad Estanislao Gutiérrez de 75 años, falleció la tarde de este lunes, aparentemente, luego de sufrir un paro cardíaco, cuando laboraba en el plantel de Maquinarías, ubicado en la salida sur de la ciudad de Estelí.

Cazadores de noticias informaron que don Estanislao, estaba en una caseta al momento que se desplomó y al caer, impactó contra un lavandero de concreto.

En cuanto otros trabajadores se percataron del incidente pidieron ayuda a miembros de socorro, quienes al llegar no pudieron hacer nada, pues ya estaba sin vida, por lo que de inmediato a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar junto a personal del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses para hacer las investigaciones y determinar las causas exactas de muerte de don Estanislao.