Incendios devoran choza de colegio y un kiosko en Ciudad Sandino y Estelí

Un presunto cortocircuito fue lo que provocó que anoche una choza del colegio Life Link, en Ciudad Sandino, Managua, quedara reducida en cenizas al producirse un incendio con las chispas.

Incendio en colegio Life Link, en Ciudad Sandino

La choza según información de vecinas era utilizada por las autoridades del centro educativo para que los niños consumieran su merienda,

Por la misma construcción las lenguas de fuego se extendieron rápidamente por el lugar, sin embargo los Bomberos Unidos del municipio lograron controlar el siniestro y evitar que se propagara a aulas cercanas.

“Hasta el momento no se sabe nada, solo miramos las llamaradas que cubrían todo, a lo alto,”, expresó Nubia Mendoza, vecina del lugar.

Igualmente anoche un kiosco localizado en las afueras del Hospital Regional San Juan de Dios, en la ciudad de Estelí, provocó gran alarma al incendiarse.

Se quema un kiosco en las afueras del Hospital Regional San Juan de Dios

Testigos indicaron que el incendio se originó en el interior del Kiosco que ya estaba cerrado, y las llamas se propagaron rápidamente por la construcción y el material inflamable dentro del pequeño negocio.

Don Guillermo Cáceres Morales, dueño del Kiosko siniestrado, fue avisado por el propietario de otro de los negocios cercanos, quien al presentarse vio decepcionado como su local había sido devorado en minutos, en tanto los bomberos sofocaron las llamas evitando que los negocios cercanos fueron afectados.

El señor Cáceres Morales, dijo que se quemaron electrodomésticos, equipos de cocina, mobiliario, y diversos artículos como plásticos y productos que vendía.

Agregó que sus pérdidas superan los 80 mil córdobas, “lo peor es que trabajo con financieras a las que a diario abonaba y ahora sin nada que vender con que les voy a pagar y mantener a mi familia”, dijo don Guillermo Cáceres.

