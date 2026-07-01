Agreden con cuchillo a joven en barrio Oscar Gámez de Estelí

El joven Wedman Jonathan Díaz Acuña fue agredido a golpes y con arma blanca por dos personas, entre ellas su expareja, tras lo cual fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí.

Wedman Jonathan Díaz Acuña

Testigos dijeron que el caso del lesionado fue reportado a la Cruz Blanca para que enviaran una ambulancia y al no tener respuesta inmediata lo trasladaron en un taxi.

Asimismo, indicaron que el caso fue denunciado ante la Policía Nacional para que investiguen porque las lesiones que sufrió el joven y que pusieron en peligro su vida.

El hecho se registró en el barrio Oscar Gámez número uno de la ciudad de Estelí, desconociéndose hasta ahora la identidad de los agresores y los motivos del hecho.