Incendios de diverso origen dejan cuantiosas pérdidas materiales en distintos puntos del país

El domingo en la mañana, los Bomberos Unidos atendieron un incendio que destruyó totalmente una casa a una cuadra de una tostadora de café, en el barrio El Limón, del municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia.

Una familia perdió su vivienda por un incendio causado por un cortocircuito en Jalapa

En la casa construida de madera y zinc habitaban dos adultos y cuatro menores de edad, entre ellos un bebé de cuatro meses, quienes quedaron solo con la ropa que andaban puesta.

El siniestro inició cuando el cable que llevaba la energía a la vivienda hizo contacto con el zinc, causando chispas que cayeron sobre ropa de la familia.

Las pérdidas superaron los 42 mil córdobas, al quemarse dos refrigeradoras, un soldador, dos camas, dos colchones matrimoniales y todas las prendas de vestir.

Ayer mismo por la tarde, un incendio arrasó con una bodega en la propiedad del señor Pedro Joaquín Pasquier Aragón, en el municipio de Nandaime.

Incendio en la entrada principal del municipio de Nandaime

En la bodega se quemaron una camioneta Toyota 4Runner placas GR 6437, un cargador de baterías, dos soldadores, tres monturas para caballos, un foco de 150 watts, múltiples herramientas y 4 motores eléctricos.

Aparentemente el incendio se originó debido a que los conductores eléctricos dúplex del sistema eléctrico se recalentaron debido a que eran demasiado viejos.

Por otra parte, la noche del viernes, una casa fue devorada por las llamas en la comunidad La Pita El Carmen, en el municipio El Cuá, en Jinotega.

Incendio de una vivienda queda reducida a cenizas en La Pita del Carmen, El Cuá, Jinotega

El dueño de la vivienda, Luis González, junto a su familia, logró ponerse a salvo antes que el fuego arrasara con el inmueble construido de madera.

Las autoridades se encuentran investigando el origen del siniestro que dejó en la calle a la familia del señor González.

En otro caso similar, una quema de hojas secas provocó el incendio de tres cuartos en una vivienda ubicada en el reparto Cachorros de Sandino, en la ciudad de Chinandega.

El siniestro sucedió del Puente Rojo 30 varas al Oeste y 20 varas al Sur, en donde un señor de 75 años se puso a quemar las hojas de chagüite.

Debido a los fuertes vientos las llamas se propagaron a la casa de la joven Massiel Marenco Tercero, quien vivía con dos adultos mayores.

El señor cuyo nombre no fue revelado dijo que él siempre quema basura pero que esta vez el fuego se extendió hasta la vivienda vecina.

La emergencia fue atendida por los bomberos y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas y evitar daños humanos que lamentar.