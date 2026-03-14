Incendio en dos viviendas causan pérdidas económicas por casi 86 mil córdobas en Chontales y Río San Juan

Pérdidas económicas estimadas en 50 mil córdobas causó un incendio ocurrido a las ocho de la mañana de este sábado en la vivienda de la señora Reyna Isabel Fargas Torres, de 52 años, en Juigalpa, Chontales.

El siniestro sucedió del Rancho Juancho dos cuadras al Oeste en el barrio Nuevo Amanecer, donde las llamas destruyeron la mitad de la casa construida con estructura de madera y paredes de concreto.

Las llamas también arrasaron con 1 abanico, 1 juego de sofá, el sistema eléctrico, 1 cama, enseres de cocina, 1 espejo patas de león, 1 TV, 1 equipo de sonido, 1 mueble de madera y ropa en uso.

El incendio fue causado por el recalentamiento seguido de un cortocircuito en los cables eléctricos dúplex número 16 que alimentaban un tomacorriente.

En otro caso similar, un incendio de origen desconocido causó cuantiosos daños en la casa del señor Dionisio Cruz Arana, de 89 años, en la comarca El Zapotal, en El Almendro, Río San Juan.

Las llamas destruyeron un abanico, una cama, dos baldes plásticos, ropa en uso y dinero en efectivo, todo por un monto de 35 mil 800 córdobas.