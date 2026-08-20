Capturan a 44 por delitos graves en operativos policiales nacionales
Durante el período comprendido del jueves 13 al miércoles 19 de agosto, la Policía Nacional logró la captura de 44 personas por delitos de alta peligrosidad a nivel nacional, como parte de los resultados operativos del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo.
Entre los detenidos destacan tres autores de muertes homicidas, 22 señalados por el delito de robo con intimidación, seis por tráfico de drogas y 13 vinculados al abastecimiento de sustancias ilícitas en distintos puntos del país.
Asimismo, en las acciones operativas en focos delictivos, expendios de droga y cierres de barrios, los efectivos policiales incautaron como evidencia 282 gramos de cocaína, 506 gramos de crack, 8 libras de marihuana, 14 teléfonos celulares y dos armas de fuego.
Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma el compromiso institucional de garantizar la tranquilidad de las familias nicaragüenses.