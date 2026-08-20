Capturan en El Rama a ladrón que golpeó y robó a dependienta

Un violento robo a mano armada ocurrido la mañana de este jueves en la tienda «Ropa Bonita», ubicada en la ciudad de El Rama, concluyó con la rápida captura del ladrón por parte de la Policía apenas 30 minutos después de cometer el delito.

Hugo Gómez

El asaltante, identificado como Hugo Gómez, ingresó al establecimiento alrededor de las 11:00 de la mañana fingiendo interés en comprar una camisa.

Seguidamente, bajo amenazas con un arma blanca, llevó por la fuerza a la joven dependienta de nombre Victoria hacia un pequeño cuarto donde la golpeó brutalmente en el rostro, causándole heridas en los labios, y la despojó de 1,200 córdobas en efectivo.

Las cámaras de seguridad del local registraron el hecho y permitieron a las autoridades policiales identificar rápidamente al agresor.

Tras desplegar un operativo de búsqueda en el sector, agentes policiales arrestaron a Gómez a pocas cuadras del lugar, poniéndolo a disposición de la justicia.