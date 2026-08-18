Vuelco de camión en Quilalí deja varios lesionados y daños materiales

Un camión marca Isuzu, color blanco y con placa ES 15923, terminó volcado en el sector conocido como la bajada hacia Quilalí, en Nueva Segovia, dejando como saldo personas con lesiones leves y cuantiosos daños materiales.

Vuelco de camión deja varios lesionados en bajada hacia Quilalí

El vehículo accidentado es propiedad del comerciante Leonel Fuentes, quien lo utiliza para la distribución de productos en distintos municipios de la región.

De manera preliminar, se presume que el percance vial fue provocado por una falla mecánica en el sistema de frenos al momento de descender por la pendiente.

Los ocupantes del pesado automotor fueron auxiliados y trasladados al Hospital de Quilalí para ser sometidos a valoración médica.

Al sitio del suceso se presentaron agentes de la Policía Nacional para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas del hecho.

