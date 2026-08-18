Guardas capturan a 3 presuntos ladrones en Urbanización Nuevas Victorias
Tres sujetos, no identificados, fueron sorprendidos e interceptados tras presuntamente intentar ingresar a robar en una de las viviendas de la urbanización “Nuevas Victorias”, ubicada en el Distrito Siete de Managua.
Los sospechosos fueron descubiertos de forma oportuna por los guardas de seguridad del residencial, cuando se disponían a romper supuestamente las puertas de una vivienda utilizando una piocha.
Aunque intentaron darse a la fuga al verse descubiertos, el personal de vigilancia logró retenerlos a los pocos metros para posteriormente entregarlos bajo custodia a los efectivos de la Policía Nacional.
Ante lo sucedido, familias de la urbanización solicitaron un incremento en el patrullaje policial en el sector, al tiempo que hicieron un llamado a los habitantes de barrios aledaños a reforzar sus medidas de seguridad ante los incidentes delictivos reportados en la zona.
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