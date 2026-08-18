Guardas capturan a 3 presuntos ladrones en Urbanización Nuevas Victorias

Tres sujetos, no identificados, fueron sorprendidos e interceptados tras presuntamente intentar ingresar a robar en una de las viviendas de la urbanización “Nuevas Victorias”, ubicada en el Distrito Siete de Managua.

Capturan a 3 presuntos delincuentes en Urbanización Nuevas Victorias

Los sospechosos fueron descubiertos de forma oportuna por los guardas de seguridad del residencial, cuando se disponían a romper supuestamente las puertas de una vivienda utilizando una piocha.

Aunque intentaron darse a la fuga al verse descubiertos, el personal de vigilancia logró retenerlos a los pocos metros para posteriormente entregarlos bajo custodia a los efectivos de la Policía Nacional.

Ante lo sucedido, familias de la urbanización solicitaron un incremento en el patrullaje policial en el sector, al tiempo que hicieron un llamado a los habitantes de barrios aledaños a reforzar sus medidas de seguridad ante los incidentes delictivos reportados en la zona.

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