Candela desata incendio en Reparto Schick y deja pérdidas por 124 mil córdobas

Un incendio estructural registrado en el barrio Salomón Moreno, en el Reparto Schick, de Managua, causó pérdidas económicas de 124 mil 530 córdobas, tras consumirse dos cuartos de la planta alta de una vivienda.

Candela provoca incendio y deja pérdidas por más de 124 mil córdobas en la capital

El siniestro movilizó a miembros de Bomberos Unidos de la comarca Las Jagüitas y a efectivos de la Policía Nacional, quienes actuaron con rapidez para controlar y extinguir las llamas antes de que se propagaran por toda la propiedad.

La vivienda, de 80 metros cuadrados y construida con paredes de concreto, estructura metálica y techo de zinc, es propiedad de Génesis Rebeca López Rodríguez, de 31 años.

La afectación se concentró en un área de 20 metros cuadrados donde el fuego destruyó dos camas, dos roperos, dos computadoras, un televisor plasma de 32 pulgadas, una patineta eléctrica, bicicletas, muebles, ropa en uso y diversos enseres personales.

Las investigaciones determinaron que la causa del siniestro fue una candela que la propietaria de la casa dejó encendida sobre una mesa de madera en una de las habitaciones.

La llama alcanzó materiales combustibles cercanos y causó la rápida propagación del fuego hacia el cuarto aledaño y la sala.

Pese a la magnitud de los daños materiales, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo.

