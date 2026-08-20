Fallece en Managua la abogada granadina Clementina Orozco Pérez

La reconocida abogada de origen granadino, Clementina del Socorro Orozco Pérez, pasó a otro plano de vida por causas naturales a sus 68 años, en la casa que habitaba en la ciudad de Managua.

La abogada Clementina del Socorro Orozco Pérez QEPD

La repentina partida de la licenciada en derecho ha causado profundo pesar entre su familia, amigos, conocidos y colegas del gremio de abogados, quienes la recuerdan por su ejemplo de fe, entrega, amor y servicio a los demás.

Su vela se está realizando de la entrada principal del barrio La Esperanza, tres cuadras y media al sur a mano izquierda.

A las dos de la tarde de hoy se le oficiará una misa de cuerpo presente en la capilla Apóstol Santiago, en el barrio La Esperanza, y a las tres de la tarde se le dará el último adiós en el cementerio El Carmen, del barrio San Judas.

La licenciada Clementina del Socorro Orozco Pérez ha fallecido Que descanse en la Paz del Señor.