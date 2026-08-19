Atropellan a vendedora cuando cruzaba hacia terminal de buses en Managua
La comerciante de productos varios, Judith Esther Nicaragua Luna, de 40 años, fue atropellada por un carro, de los semáforos del colegio Rigoberto López Pérez, 300 metros al sur, en Managua.
Testigos dijeron que Judith es madre soltera y trabaja vendiendo en la Terminal temporal de microbuses interlocales que viajan hacia Masaya, Carazo y Granada.
Al intentar cruzar la vía para ingresar a la terminal, fue impactada por el vehículo en circunstancias investigadas por la policía.