Atropellan a vendedora cuando cruzaba hacia terminal de buses en Managua

Por Jonathan Morales
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La comerciante de productos varios, Judith Esther Nicaragua Luna, de 40 años, fue atropellada por un carro, de los semáforos del colegio Rigoberto López Pérez, 300 metros al sur, en Managua.

Vendedora es atropellada cuando intentaba cruzar la vía cerca de la Rotonda Universitaria
Vendedora es atropellada cuando intentaba cruzar la vía cerca de la Rotonda Universitaria

Testigos dijeron que Judith es madre soltera y trabaja vendiendo en la Terminal temporal de microbuses interlocales que viajan hacia Masaya, Carazo y Granada.

Al intentar cruzar la vía para ingresar a la terminal, fue impactada por el vehículo en circunstancias investigadas por la policía.

#Accidentes de Tránsito