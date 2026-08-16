Incendio reduce a escombros vivienda en Villa Ofenbasch, Rivas

Convertida a escombros quedó la vivienda de doña Yolanda Medrano Baltodano, de 35 años, al incendiarse la mañana de hoy domingo en la Villa Ofenbasch, de la ciudad de Rivas.

Las llamas arrasaron con la estructura de zinc y madera y todos los enseres en su interior, entre ellos un televisor de 25 pulgadas, un equipo de sonido, una cama matrimonial, 2 abanicos, una bicicleta, una cocina, ropero, sillas y más.

El incendio dejó pérdidas materiales valoradas en 25 mil córdobas. Bomberos Unidos que atendieron la emergencia investigan las causas que originaron las llamas.

