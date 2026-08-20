Joven de 24 años quedó grave tras agresión en San Rafael del Sur

Con una herida de arma blanca en sus partes íntimas, fractura expuesta en la mano derecha y golpes en distintas partes del cuerpo fue trasladada al Hospital Antonio Lenin Fonseca, la joven Rosa Esther Espinoza Bermúdez, de 24 años.

Los informes recabados indican que Rosa Esther fue encontrada lesionada en un camino del municipio de San Rafael del Sur, por personas que transitaban por el lugar y que informaron de inmediato a las autoridades policiales.

En estado de semi inconciencia y bajo los efectos del licor, la joven lesionada fue llevada inicialmente al centro asistencial de la localidad, pero debido a lo delicado de sus lesiones fue enviada al hospital Antonio Lenin Fonseca.

En ese mismo centro asistencial fallecieron por dolencias naturales, Mayra del Rosario Bermúdez López, de 64 años y Catalino Leonel Ramos Rojas, de 56, cuyos cuerpos fueron retirados por sus familiares para darles cristiana sepultura.

