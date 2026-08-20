Taxista termina en hospital y preso tras chocar ebrio en Managua

Con trauma frontal y trauma lumbar resultó Carlos Eduardo Ruiz Canales, de 38 años, tras impactar contra un poste de concreto el taxi color gris placas M 00-249, de la rotonda el Güegüense 2 cuadras al Este, en Managua.

El cazador de noticias José Dávila, informó que a eso de las 2 con 50 minutos de la madrugada Carlos Ruiz iba manejando en completo estado de ebriedad, cuando se estrelló contra el poste.

Tras ser llevado al Hospital, Carlos Eduardo fue arrestado por manejar borracho y ahora tiene el clavo que tendrá que pagar los daños causados en la parte frontal del taxi que le habían alquilado para ganarse la vida, no para andar bebiendo guaro.

