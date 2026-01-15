Incendio devora el cuarto de una vivienda en Villa Dignidad… presumen mano criminal

Reducido a cenizas a causa de un incendio quedo esta madrugada uno de los cuartos de la casa de la señora Dora del Socorro Aguilar Jirón, de 70 años, ubicada en la quinta calle de la primera etapa de Villa Dignidad, distrito siete de Managua.

Incendio destruye vivienda en Villa Dignidad, Managua

Cazadores de noticias informaron que al momento del incendio doña Dora del Socorro, no se encontraba en la vivienda, ya que andaba haciendo un mandado en la Ciudad de Masaya.

Su hija Maryini del Socorro Pichardo Aguilar, dijo que en el siniestro hay mano criminal ya que la noche del pasado miércoles ladrones robaron en la casa de su mamá un televisor, un minicomponente, alajas, relojes, y prendas de vestir de la afectada.

Presuntamente un sujeto que es menor de edad con alias de “El Pavo” , junto a otros delincuentes sean los responsables del robo y del siniestro que dejó cuantiosas pérdidas materiales.

“Ya son cuatro las veces que se le meten a robar a mi mamá, no hay mejor justicia que la mano de Dios, ella vive sola y ya nosotros hemos puesto la denuncia, pero los delincuentes aun no han sido capturados” expresó Pichardo Aguilar.

Al lugar se hicieron presente ocho fuerzas en un camión cisterna los que sofocaron las llamas para evitar que estas consumieran la vivienda en su totalidad.

