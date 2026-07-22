Continúa desaparecido caribeño que salió de su casa en Muelle de los Bueyes

Desde el pasado 18 de julio se encuentra desaparecido el señor Arístides Antonio Martínez, luego de salir de su casa ubicada en el sector de La Batea, municipio de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur.

Se solicita el apoyo de toda la población para localizar a Arístides Antonio Martinez

Informes indican que el día de desapareció don Arístides Martínez, había regresado junto a su esposa de su finca en la comunidad de Sombrero Negro.

Debido al torrencial aguacero que caía en la zona, su esposa le fue a preparar un café momento en que Aristides recibió una llamada en su celular y sin decir nada salió en su moto color negro placa RS 13396, sin que se sepa más de él.

Lugareños informaron que Martínez, para salir de su casa debía pasar dos puentes cuyos ríos estaban crecido por lo que lo han buscado por toda la zona y en las riveras de los ríos, sin resultado por lo que piden a quien tenga información de don Arístides Antonio Martínez, favor llamen a los celulares 8544-7920 y 8786-9650.

