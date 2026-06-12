Incendio deja pérdidas por 100 mil dólares en bodega de tabaco en Jalapa

Un incendio registrado en una bodega de la empresa Tabacalex, ubicada en el barrio El Líbano, en Jalapa, Nueva Segovia, dejó pérdidas económicas estimadas en unos 100 mil dólares tras consumir parte de la infraestructura y el producto almacenado.

Incendio en Jalapa: fogón mal apagado arrasa bodega

Dentro del inmueble, propiedad del ciudadano Obel Isaí Calix Blandón, de 33 años, se encontraban resguardados un total de 150 quintales de tabaco al momento de iniciar el siniestro.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en el lugar por los Bomberos Unidos y la Policía Nacional, el fuego se originó la noche de ayer jueves a causa de un fogón que no fue apagado por completo.

Las brasas encendidas cayeron sobre material de fácil combustión que estaba cerca, lo que provocó la rápida propagación de las llamas en una sección de la bodega.

Las autoridades reiteraron el llamado a las familias y dueños de negocios a mantener las medidas de prevención pertinentes y revisar que fogones, cocinas o sistemas eléctricos queden completamente asegurados para evitar este tipo de incidentes que afectan la economía local.

