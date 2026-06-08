Incendio deja 3 cuartos reducidos a cenizas en el barrio 19 de Julio

Un voraz incendio estructural registrado la mañana de este lunes provocó severos daños materiales en el barrio 19 de Julio, ubicado en el Distrito Uno de Managua.

Incendio en barrio 19 de Julio deja 3 cuartos en cenizas

El siniestro afectó directamente un inmueble multifamiliar, dejando como saldo tres cuartos completamente destruidos por las llamas y una habitación adicional con daños parciales.

De acuerdo con el informe de las afectaciones por propiedad, uno de los cuartos quemados en su totalidad pertenecía a la ciudadana Ruth Alejandrina Andino Vado, de 27 años, quien habitaba en el lugar junto a su esposo y su hijo.

De igual manera, un segundo cuarto reducido a cenizas es propiedad del señor Luis Adolfo García, de 38 años, quien actualmente se encuentra residiendo fuera del país.

Por su parte, la ciudadana Juana Alejandrina Vado García, de 57 años, resultó ser la más afectada por el siniestro al perder dos cuartos que fueron consumidos totalmente por el fuego.

Vecinos del sector dijeron que en las viviendas había ocho tanques de gas butano, que de haber estallado hubieran causado mayores daños.

Pobladores del sector y miembros de los Bomberos Unidos se desplazaron de inmediato al lugar para sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a más viviendas vecinas, mientras las autoridades investigan las causas que originaron el percance.