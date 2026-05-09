Incendio consume parcialmente una vivienda y alcanza una licorería, en Granada

Momentos de angustia vivieron pobladores de la avenida Obispo Ulloa, en Villa Sandino, en Granada, luego de que se registra un incendio parcial en la vivienda de las hermanas Nubia y Rafaela Gutiérrez.

Al lugar acudieron de inmediato miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas con apoyo de vecinos que ayudaron a rescatar algunas pertenencias de la vivienda afectada.

También una licorería a la par de la vivienda sufrió afectaciones; Peritos especializados investigan las causas que originaron el incendio.