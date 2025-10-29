Incendio causa daños parciales a cabezal cargado de productos en carretera León – Chinandega

Un cabezal que transportaba productos desde Corinto hacia Managua sufrió un incendio parcial anoche en la Carretera León a Chinandega, a la altura del kilómetro 100.6, en la Comarca Gracias a Dios, en el municipio de Telica.

Incendio en cabezal evita tragedia en carretera a Chinandega

La rápida acción de la Policía Nacional y Bomberos Unidos logró controlar las llamas, evitando una tragedia mayor.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche. El vehículo afectado fue un cabezal marca International, color blanco placas M-222-248, que remolcaba una rastra color negro matrícula M-129847, ambos propiedad de la empresa Inversiones Xinginxiu S.A.

Según las investigaciones preliminares, el incendio se originó debido al recalentamiento en las fricciones del costado derecho de las llantas traseras del remolque.

Este fallo mecánico generó chispas incandescentes que entraron en contacto directo con la parte inferior del contenedor de madera, iniciando la combustión.

El fuego consumió las llantas traseras del costado derecho del remolque y afectó parcialmente cinco bultos de productos chinos de uso doméstico que eran transportados hacia el Almacén El Triunfo en Managua.

El conductor del vehículo, identificado como Carlos Manuel Sánchez Solís, de 55 años, resultó ileso. Las autoridades confirmaron que, a pesar de los daños materiales, no hubo afectación a la vida humana durante el incidente.

Este suceso resalta la importancia del buen estado mecánico de los vehículos de transporte pesado, especialmente en rutas de larga distancia, para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.

