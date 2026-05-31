Rescatan a 6 miembros de una familia atrapados en camioneta en el Río Grande de Matagalpa

Efectivos de los Bomberos Unidos lograron rescatar con vida a seis miembros de una familia quienes estaban atrapados dentro de una camioneta la cual quedó atascada entre las fuertes corrientes cuando intentaba cruzar el Río Grande, de Matagalpa.

La emergencia fue reportada mientras en La Perla del Septentrión caía un torrencial aguacero.

Al legar los equipos de rescate al río, uno de los bomberos logró llegar hasta donde estaba la camioneta y asegurarla con cuerdas para luego proceder al rescate de cada uno de los seis ocupantes, entre ellos varios niños, evitándose una tragedia.

Luego del rescate de la familia la camioneta fue remolcada con otro vehículo hasta sacarla del río.

Este es el primer incidente de este tipo en este invierno 2026, el que afortunadamente no hubo víctimas que lamentar y todo por la imprudencia de intentar cruzar los ríos crecidos.