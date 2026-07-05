Wilmer González grave tras choque frontal en Palacagüina

Con lesiones de gravedad resultó Wilmer José González al chocar en su carro contra una camioneta, en Palacagüina, Madriz.

Conductor grave al chocar contra camioneta en Palacagüina

Habitantes de la zona dijeron que Wilmer andaba en presunto estado de ebriedad, y al tratar de aventajar otro vehículo, chocó de manera frontal contra la camioneta.

Al momento del accidente, el lesionado llevaba como pasajero a Samuel Figueroa quien sufrió golpes en su humanidad, siendo ambos trasladados al centro de salud de Palacagüina.

JUIGALPA, CHONTALES

Otro accidente ocurrió en Juigalpa, Chontales, donde chocaron los motociclistas Iverson Ortega Duarte y Juan Carlos Reyna García, en circunstancias investigadas por la policía.

Los lesionados fueron trasladados por miembros de socorro al Hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa.

LO ATROPELLAN EN JUIGALPA

Siempre en Juigalpa, Chontales, el peatón Juan Carlos Ramírez, de 55 años, resultó con lesiones en la cabeza, al ser atropellado por una camioneta, frente a la gasolinera Uno Asunción.

Testigos indicaron que don Juan Carlos intentó cruzar la vía, y en la acción, fue atropellado por la camioneta placa M 168-282 que lo mandó al hospital.