Identifican a señora hallada sin vida en zanja cerca del Lago de Managua

Como María Luisa Jarquín Jarquín, de 68 años, fue identificada la mujer cuyo cuerpo fue sacado por miembros de los Bomberos Unidos del fondo de una zanja, cercana de las costas del Lago de Managua, en Villa Guadalupe, Distrito Dos de la capital.

María Luisa Jarquín Jarquín, de 68 años

La identificación fue posible gracias a una tarjeta de control del Centro de Salud Silais Morazán que portaba entre sus pertenencias.

Familiares de la víctima relataron que la señora salió la mañana del pasado domingo 7 de junio de su vivienda ubicada en la tercera etapa de Bello Amanecer, en Ciudad Sandino, con el objetivo de visitar a un pariente en las cercanías de Villa Guadalupe.

Al notar que no regresaba a su hogar, y debido a las fuertes lluvias que azotaban la capital, los parientes inicialmente pensaron que se había quedado a pernoctar en la casa de su familiar.

La alerta se encendió ayer lunes cuando los allegados decidieron preguntar por ella y confirmaron que nunca llegó a su destino. La angustia se transformó en tragedia la noche de ayer mismo, cuando un oficial de la Policía Nacional les notificó sobre el deceso de doña María Luisa.

Las investigaciones preliminares indican que la anciana intentó cruzar una fuerte corriente en las cercanías de la terminal de buses de la ruta 101; sin embargo, debido a su avanzada edad perdió el equilibrio y fue arrastrada por el caudal hasta una zanja de poca profundidad, donde transeúntes localizaron su cuerpo sin vida.

