Nagarote: hallan ahogada a adolescente arrastrada por olas en La Chiriza

Sin vida fue encontrada la mañana de este viernes, la jovencita Izi Jorleth Madrigal Mendoza, de 15 años, quien fue arrastrada por las olas mientras se bañaba en las aguas de la playa La Chiriza, en Nagarote, León.

Isis Madrigal Mendoza

El cuerpo fue localizado a las 8:52 de la mañana por amistades de la menor en el sector conocido como El Recreo número 2, en las costas de Nagarote.

La adolescente desapareció entre las aguas desde la tarde de ayer jueves, luego de que una fuerte corriente la arrastró y la hundió, sin que pudiera ser auxiliada por un joven que la andaba acompañando.

Doña Elizabet Mendoza Corea dijo que su hija Izi Jorleth se fue de su casa ubicada en La Paz Centro, desde hace seis días, y que ella no pudo salir a buscarla debido a que está recién operada.

Agregó que lo que hizo fue preguntarle a varios conocidos y ninguno pudo darle razón de la jovencita, hasta que ayer, una tía y una prima la llamaron para decirle que se había ahogado.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades policiales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones del caso.