Conductor queda atrapado tras chocar camión en Bluefields-San Pancho

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en el sector de Caño Azul, sobre la carretera a San Pancho, Bluefields, donde el conductor de un camión quedó con una de sus piernas prensada entre la carrocería tras colisionar contra la parte trasera de un bus.

Conductor resulta atrapado tras chocar camión contra autobús en carretera Bluefields – San Pancho

El hecho ocurrió a eso de las 9 con 30 minutos de la mañana, cuando el camión de envíos de encomiendas colisionó en la parte trasera de la unidad de transporte que cubría la ruta Nueva Guinea – Bluefields.

Afortunadamente, los pasajeros que viajaban en el autobús resultaron ilesos, reportándose únicamente el susto del impacto.

Tras el percance, el conductor del camión, quien no ha sido identificado, fue liberado de la chatarra y trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco en Bluefields.

Agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se desplegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del choque.

