Niño de 10 años se recupera tras ser baleado en El Riguero

En proceso de recuperación se encuentra el niño David Uriel Báez Cuarezma, de 10 años, quien fue operado de urgencia en el Hospital Manuel de Jesús Rivera luego de que una bala perdida lo impactó en la cabeza.

Deybi Alexander Báez López junto a su hijo David Uriel Báez Cuarezma

El hecho ocurrió anoche de Talleres Modernos cinco cuadras al Este en el barrio Riguero por donde el niño caminaba con su padre Deybi Alexander Báez López, tras haber ido a comprar pan a una pulpería.

De acuerdo con videos de cámaras de seguridad, el pequeño caminaba delante de su papá sobre una acera cuando se escucharon cinco detonaciones de arma de fuego y uno de los proyectiles lo alcanzó en la cabeza.

Niño de 10 años lucha por su vida tras recibir una bala perdida

Testigos dijeron que los disparos fueron realizados por un sujeto que salió de un cauce con un casco de motociclista, acompañado de otro sujeto, y disparó contra otros elementos por supuestas rencillas personales.

El menor fue llevado de inmediato al hospital infantil, donde fue atendido de emergencia, en tanto la Policía se desplazó a la zona del hecho y retuvo al menos a diez sujetos para efectos de investigación.

Entre los retenidos se encuentran Isaac Soza, alias “El Chino”, quien era el objetivo de los pistoleros; Elí Mendoza; Alfonso Cajina, alias “Tomasito”; y Oliver Vásquez, conocido como “Tuti”.

En este lugar fue herido el menor de edad

También están siendo buscados el pistolero Gerald Robleto, alias “El Tucán”; y su compinche Kelvin Vásquez Parajón, quienes supuestamente huyeron en moto con dirección a la frontera sur.

Familiares dijeron que lo que les interesa es que el niño se recupere, que no le queden secuelas, y que lo demás lo dejan en las manos de Dios.

Aunque los parientes del pequeño dijeron que esta es la primera vez que se registran hechos de violencia en ese sector, otros vecinos recordaron el caso de un joven motociclista que fue asesinado a puñaladas en ese barrio hace unos pocos meses.

Video del incidente