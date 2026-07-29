Inicia juicio contra “Come Gato” por femicidio en Masaya

Con un intercambio de información entre la Fiscalía y la defensa, este miércoles dio inicio la audiencia inicial contra Rufino de Jesús Baltodano Vivas, de 53 años, acusado del delito de femicidio en perjuicio de Brenda Auxiliadora Baltodano Flores, de 54 años.

Brenda Auxiliadora Baltodano Flores fue atacada por su ex

La diligencia judicial contra el sujeto apodado “Come Gato”, se realizó en el Juzgado Especializado en Violencia de la ciudad de Masaya.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos de prueba con los que señala al acusado como responsable de la muerte de la víctima.

La doctora Jenny de los Ángeles García Velásquez, Jueza de Distrito Especializado en Violencia de Masaya programó la próxima audiencia para el 26 de agosto a las 8:30 de la mañana.

La señora Brenda Auxiliadora Baltodano Flores murió la noche del 21 de julio en el hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez diez días después de haber sido apuñalada por su excónyuge Rufino de Jesús Balitán Vivas.

El lunes 13 de Julio, doña Brenda estaba en una banca del Parque de Nindirí, cuando llego su excónyuge e intentó convencerla de que reanudaran su relación, pero al ser rechazado la hirió con el cuchillo en el cuello, brazos y el cráneo, lo cual le causó la muerte.

Luego de cometer la salvaje agresión, Rufino Balitán se enterró el cuchillo en el abdomen con intenciones de matarse, pero fue neutralizado y llevado a un centro asistencial donde fue curado y luego llevado a prisión.