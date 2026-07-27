La ciudadana Leocadia Díaz McDonald, de 31 años, fue encontrada asesinada la tarde de ayer en el cuarto que alquilaba en la comunidad Flor de Pino, municipio de Kukra Hill, Caribe Sur.

Leocadia Díaz McDonald

La señora Díaz fue encontrada tirada en el cuarto con un cordón rojo enrollado en el cuello y un garrote tirado a orillas de sus pies.

Se presume que a la infortunada le apretaron el cuello con el cordón y luego le asestaron golpes en la cabeza con el trozo de madera, causándole un trauma craneoencefálico severo.

Doña Locadia era originaria de Puerto Cabezas, laboraba en una empresa de Palma Africana, en Kukra Hill y al momento del hallazgo tenía al menos 3 días de haber sido asesinada.

Señora es asesinada en el cuarto que alquilaba en Kukra Hill

El cuerpo fue descubierto por la dueña de la cuartería hizo luego de que le informaron que la señora Díaz no había llegado a trabajar y tampoco la habían visto en la cuartería y su puerta estaba cerrada enllavada desde la parte de afuera.

Según vecinos del lugar del crimen, doña Leocadia alquilaba el cuarto junto con otra mujer originaria de Bilwi, quien días atrás viajó a su ciudad para dejar a un hijo menor de edad que la andaba acompañando.

La Policía se encuentra investigando el hecho sangriento para tratar de determinar la identidad y paradero del asesino.

