Elvin Castro fallece tras recibir un disparo en una finca de Pantasma

El trágico hecho ocurrió la tarde de ayer en la finca “Siempre Viva” en la comarca Guapinol #2, municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, donde murió víctima de un escopetazo Elvin Antonio Castro Vanegas, de 33 años.

Hombre muere de un disparo en una finca de Pantasma

Según habitantes de la zona un grupo de trabajadores estaba tomando licor entre ellos José Daniel Mendoza, de 49 años, quien ya “encalichado” y sin motivo le propinó ocho cinchazos con un machete a Elvin Castro.

Elvin herido buscó al guarda de seguridad Rodolfo López Valle, de 45 años, quien andaba armado de una escopeta 12, para que lo auxiliara, y fue cuando este le dijo a José Daniel que botara el machete y este hace caso lanzando el arma blanca al suelo.

Sin embargo José Mendoza, se lanzó sobre el guarda de seguridad con la intención de quitarle la escopeta y en el forcejeo a Rodolfo López, se le disparó el arma y los perdigones impactan en la pierna derecha de Elvin Antonio Castro Vanegas, quien murió 15 minutos después desangrado.

Elvin era originario de la Comunidad el Yale, municipio el Tuma la Dalia, Departamento de Matagalpa.

