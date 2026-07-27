Bilwi: asesinan a balazos a joven frente a un bar

Como Jimner Vanegas Ramírez, de 23 años, fue identificada la persona que murió asesinada a balazos la noche del sábado frente a un bar en el municipio de Bilwi, Caribe Norte-

Jimner Vanegas Ramírez

La tragedia ocurrió en el sector de la comunidad kilómetro 51, donde el sujeto Boanerges Castellón González, de 50 años, interceptó a Jimner Vanegas, a quien le disparó para quitarle la vida presuntamente porque la víctima tenía rencillas personales con uno de sus hijos.

La Policía Nacional realiza las investigaciones del hecho que tiene preocupados a los habitantes quienes reportan que últimamente en ese sector hay mucha violencia y precisamente en las afueras del bar donde murió Jimner Vanegas Ramírez, otro ciudadano también fue asesinado.