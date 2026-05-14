Hombre sufre graves lesiones al ser atropellado en carretera Nandaime – Granada

Con trauma craneal severo y múltiples golpes resultó Odel Enrique Ramírez, de 40 años, al ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera en la comunidad El Tuco, carretera Diriomo-Nandaime, en el departamento de Granada.

URGENTE: Peatón crítico en El Tuco, conductor se fuga

Cazadores de noticias informaron que Odel Ramírez no se fijó que por el lugar se acercaba a exceso de velocidad el vehículo conducido por un irresponsable que lo proyectó por los aires y de inmediato huyó del lugar.

Al escuchar el fuerte impacto, pobladores del sector salieron de sus casas y auxiliaron al peatón mientras llegaban los equipos de emergencia.

Al lugar llegaron técnicos en emergencias quienes lo llevaron al Hospital Primario Monte Carmelo, de Nandaime, y luego fue transferido al Hospital Amistad Japón – Nicaragua, de la ciudad de Granada.

Posteriormente, debido a la gravedad del caso, Odel Enrique Ramírez fue remitido a un centro asistencial capitalino para ser tratado con la especialidad que requiere.

Mientras tanto, agentes de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones del caso para dar con el paradero del irresponsable conductor, y responda por el delito cometido.