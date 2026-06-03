Hombre que no quería seguir viviendo es hallado muerto en potrero de Estelí

Un hombre identificado como Luis Olivera, de unos 30 años, fue encontrado muerto en un potrero de la finca La Pita, en el barrio San José, en Estelí, la mañana de este miércoles.

Estelí: hombre de 30 años hallado muerto en potrero

El cuerpo fue descubierto por unos obreros agrícolas que están laborando en una plantación de frijoles.

Según los trabajadores del campo, de lejos observaron a un hombre en un árbol y al acercarse notaron que estaba sin vida, por lo que llamaron a las autoridades policiales.

Al sitio llegaron los investigadores de la Policía acompañados por la forense Mirna Ortez, quienes determinaron muerte por asfixia mecánica y descartaron mano criminal.

Pobladores de la zona informaron que Luis Olivera se había dedicado al consumo de licor y supuestamente la tarde de ayer martes le dijo a su mamá que ya no quería seguir viviendo.

El cuerpo del infortunado fue retirado del lugar y entregado a su familia que esta noche lo estará velando en el barrio Nuevo Amanecer, en donde habitaba.

