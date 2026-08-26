Un ciudadano originario de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, atraviesa momentos de angustia tras perder un bolso tipo canguro con 60 mil córdobas ajenos durante un viaje a Sébaco, Matagalpa.

Hombre olvida bolsa con 60 mil córdobas encima de su vehículo y ahora apela a la honradez

El afectado relató que el incidente ocurrió tras salir de un negocio y antes de abordar su vehículo, colocó el bolso sobre el techo del automotor y arrancó sin recordar que lo acababa de poner arriba.

Tras avanzar varios kilómetros, el hombre notó la ausencia del dinero, el cual era para al pago de una deuda, y regresó de inmediato a buscarlo sin éxito.

No obstante, cámaras de seguridad de la zona permitieron ubicar el punto exacto donde cayó el bolso, revelando que fue recogido por un vendedor ambulante de accesorios para vehículos, quien se retiró del lugar a bordo de una caponera.

El perjudicado dijo que no busca afectar legalmente a nadie y apeló a la buena fe del ciudadano que encontró el dinero.

Para facilitar la devolución, ofreció una gratificación económica e hizo un llamado directo a quien tenga el bolso o a personas que lo reconozcan para que se contacten al número 8207-5030, con Manuel Aguirre.

