Hallan cadáver con signos de violencia en Paso Ancho, Estelí

Con severos traumatismos en el rostro y la cabeza, provocados presuntamente con piedras u objetos contundentes, fue hallado el cuerpo sin vida de Salvador Vargas Galo, de unos 63 años, en una quebrada de la comunidad Paso Ancho, al sureste de Estelí, la mañana de este jueves.

Salvador Vargas Galo

El macabro hallazgo se registró alrededor de las 6:30 a. m. en un predio baldío cercano al puente de la localidad, cuando pobladores del sector se dirigían hacia sus labores cotidianas e informaron de inmediato a las autoridades.

Especialistas de la Policía Nacional, de la Técnica Canina y la médico forense acordonaron la escena del crimen para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones, que ya permitieron la captura de un sospechoso.

Hallan cadáver de desconocido con signos de violencia en Estelí

El cadáver del infortunado estaba boca abajo, y vestía short verde olivo, zapatos gris y camisa rosada.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas del deceso.

