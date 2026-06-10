Hombre muere por graves quemaduras que sufrió al caer dentro de un perol de sopa en Managua
El ciudadano Bagner García Obando de 33 años, murió este miércoles en el hospital Doctor Fernando Vélez Paiz, debido a las quemaduras de tercer grado que sufrió en el rostro y ambos brazos, al caer dentro de un perol de sopa.
Tu Nueva Radio Ya conoció que el incidente ocurrió el pasado 7 de junio, en una vivienda del barrio Las Mercedes del municipio de Mateare, en Managua.
“Bagner, andaba con sus tragos entre pecho y espalda, cuando se dispuso a ayudar a alguien a bajar un perol de sopa hirviente, cuando resbaló y cayó dentro del mismo”, dijo un cazador de noticias.
Enseguida, Bagner fue trasladado al Centro de Salud de Mateare, de donde fue remitido por los médicos a causa de su delicado estado al hospital Vélez Páiz, donde a pesar de los cuidados médicos, se rindió a la muerte.