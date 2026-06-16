Hombre es asesinado y lanzado atado con piedras a un río de Nueva Guinea

Un repudiable crimen ha conmocionado a los habitantes de la colonia Carlos Fonseca Amador, ubicada en la comarca La Esperancita N°2, a unos 40 kilómetros al sureste del municipio de Nueva Guinea, Catibe Sur, tras el hallazgo del cadáver de un hombre en el fondo del río Punta Gorda.

El dantesco descubrimiento se a las 2:45 de la tarde del domingo 14 de junio. Debido al descenso en el caudal del río, lugareños que transitaban propiamente debajo del puente de la zona lograron divisar el cuerpo sumergido, dando aviso inmediato a la comunidad y a las autoridades.

Al acercarse al sitio, los pobladores confirmaron las sospechas de un homicidio violento.

Los autores del crimen amarraron a su víctima, un hombre de unos 33 años, con un mecate desde la cintura hasta las piernas, sujetándolo firmemente a varias piedras pesadas con el objetivo de mantenerlo oculto en el fondo del agua y evitar que saliera a la superficie.

Hasta el momento, la identidad del fallecido sigue sin ser determinada, ya que ningún habitante de la localidad logró reconocerlo.

Ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, los lugareños procedieron a sepultarlo a unos 100 metros del lugar del hallazgo, mientras las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer el móvil y capturar a los responsables de este sangriento hecho.