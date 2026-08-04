Hallan muerto a ex conductor Marvin Suazo en Somotillo, Chinandega

El ex conductor de buses y triciclero Marvin José Suazo, conocido cariñosamente como “Mamá Mía” y “Pizarrín”, fue encontrado muerto la tarde de ayer lunes.

Marvin José Suazo

El cuerpo de “Mamá Mía”, fue hallado a un lado de la carretera hacia el puesto fronterizo El Guasaule, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

Cazadores de noticias informaron que al lugar del hallazgo se presentaron agentes policiales quienes con ayuda de un forense revisarían el cuerpo de Marvin Suazo para determinar las causas de su deceso.

Marvin José Suazo habitaba en el barrio La Barrera, en el municipio de Somotillo, donde será velado.

