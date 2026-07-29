Hallan muerto a Castellano en San Antonio de Jocomico, Belén, Rivas

Un ciudadano de apellido Castellano, conocido cariñosamente por los pobladores como la «Mica», fue encontrado sin vida este miércoles colgado de un árbol en un potrero de la comunidad San Antonio de Jocomico, en el municipio de Belén, departamento de Rivas.

Descubren muerto a poblador en comunidad rural de Belén, Rivas

Aunque los indicios preliminares apuntan a que el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida por causas aún no esclarecidas, agentes de la Policía Nacional y peritos especializados se trasladaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y descartar cualquier otra hipótesis.

El hallazgo generó conmoción entre los habitantes de la localidad rural, quienes conocían al fallecido.

Las autoridades correspondientes continúan en la zona recopilando datos para el dictamen oficial del caso, mientras los vecinos extienden las más sinceras condolencias a los familiares de la víctima.

