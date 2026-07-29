Joven norteño fallece tras sufrir descarga eléctrica mientras realizaba soldadura

El joven Jeison Yeraldo Videa Pérez, originario de la comunidad Casa Blanca en el municipio de Pueblo Nuevo, Estelí, falleció la mañana de este miércoles tras permanecer varios días internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino a causa de un accidente laboral.

Jeison Yeraldo Videa Pérez

El incidente ocurrió mientras el joven realizaba labores de soldadura y recibió una descarga eléctrica que le ocasionó quemaduras de primer, segundo y tercer grado en sus brazos y piernas.

Inicialmente fue atendido en un centro asistencial de Estelí, pero debido a la severidad de las lesiones, fue trasladado a un hospital de Managua, donde el personal médico agotó todos los esfuerzos por salvarle la vida, sin obtener los resultados esperados.

Tras confirmarse su deceso en horas de la mañana, familiares y allegados iniciaron las coordinaciones necesarias para el traslado de sus restos hacia su lugar de origen en el departamento de Estelí.

Sus honras fúnebres se realizarán esta noche con su vela en la comunidad de Casa Blanca, mientras que sus funerales y santa sepultura se llevarán a cabo este jueves 30 de julio.

