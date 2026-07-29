Jinotegano entre la vida y la muerte tras ser atacado a balazos en San José de Bocay

Con pronóstico reservado de vida se encuentra Elder Joel Sevilla Ramos, de 18 años, tras ser baleado por el sujeto José Toribio Zeledón, de 27.

La agresión ocurrió en Las Torres, en San José de Bocay, Jinotega, por motivos desconocidos.

El caso fue denunciado por la progenitora de Elder, quien relató que los involucrados se toparon en un camino, momento en que José sacó un arma y le asestó 4 balazos a la víctima.

Por la gravedad de las lesiones, Elder Sevilla fue transferido del centro de Salud de Bocay, al hospital Victoria Mota, de Jinotega, donde los médicos hacen lo posible por salvarle la vida.

Autoridades policiales rastrean el paradero de José Toribio Zeledón para que responda por el delito de Intento de Homicidio.

