Identifican como Florentina Narváez a mujer fallecida por sumersión en Las Peñitas

Con el nombre de Florentina Aleyda Narváez Narváez, de 39 años, fue identificada la mujer que fue encontrada flotando sin vida la tarde del sábado en el estero del balneario Las Peñitas, municipio de León.

Identifican cuerpo de ciudadana encontrada flotando en Estero de La Peñitas, León

El hallazgo fue hecho por pobladores en el sector conocido como La Curvita, en la bocana de Las Peñitas.

Debido a que la infortunada no fue identificada por ninguna persona de la zona fue trasladada a la morgue de Medicina Legal, en Managua, donde su familia la reconoció.

Florentina Narváez habitaba en la Villa 23 de Julio en la ciudad de León, hacia donde fue llevado el cuerpo para su vela y posterior sepultura.

De acuerdo con el dictamen médico legal, doña Florentina Narváez falleció por sumersión.