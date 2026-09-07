Muere en Granada «Chibola, Viva El Bóer» y autoridades investigan causa

En una acera del barrio El Escudo, de la ciudad de Granada, dio su último suspiro de vida Lester Geovanny Rodríguez, de unos 36 años, conocido cariñosamente como “Chibola, Viva El Bóer”.

Poblador es encontrado muerto en una acera del barrio El Escudo, Granada

Personas que habitan cerca de la tercera entrada al Escudo dijeron que, en horas de la mañana de ayer domingo, vieron a Lester acostado en la acera y creyeron que se había quedado dormido en estado de ebriedad.

Sin embargo, después de las nueve de la noche, otras personas observaron que el hombre seguía tirado en la acera sin moverse, por lo que alertaron a la Cruz Blanca y la Policía, quienes comprobaron que no tenía signos vitales.

Las autoridades con ayuda de un médico forense se encuentran investigando las causas de muerte del infortunado granadino.

